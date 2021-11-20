 VolQuest - VIDEO: Vols talk 60-14 win over South Alabama
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VIDEO: Vols talk 60-14 win over South Alabama

Austin Price • VolQuest
Assistant Editor
@AustinPriceless

Tennessee players discuss 60-14 win over South Alabama to make them bowl eligible.

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