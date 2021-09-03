 VolQuest - Trail Tidbits: Vol staff hit recruiting trail for first time in Pandemic
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Trail Tidbits: Vol staff hit recruiting trail for first time in Pandemic

Austin Price • VolQuest
Assistant Editor
@AustinPriceless

Tennessee's football staff is taking advantage of playing on Thursday night by hitting the recruiting road. Here's a look at the Vols recruiting map today.


VOL COACHES HIT THE RECRUITING ROAD

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