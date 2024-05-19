Advertisement
News More News
ago football Edit

Vols 4-star SDE commit Ethan Utley takes home DL MVP at Rivals Camp Indy

Tennessee football commit Ethan Utley won Defensive Line MVP at Rivals Camp Indianapolis.
Tennessee football commit Ethan Utley won Defensive Line MVP at Rivals Camp Indianapolis. (Rivals.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

The Rivals Camp Series made a stop in Indianapolis on May 19 where it hosted some of the best recruits in the country who aimed to show off their skills.

Arguably nobody accomplished this more than Tennessee football commit Ethan Utley.

The four-star strong-side defensive end out of Nashville ultimately took home Defensive Line MVP for his performance.

TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM

Advertisement

Participants went through a myriad of drills but the most anticipated one was the one-on-one portion. Defensive linemen squared off against some of the best offensive linemen in the country to see who could win in the trenches.

Where Utley impressed the most was in his battle against three-star Louisville commit Jake Cook. The pair both got in good reps against each other but Utley's power combined with a spin move proved to be lethal as videoed below.

This is even more impressive considering Cook took home MVP on the offensive line.

While standing at an impressive 6-foot-3, 275 pounds, Utley still is quick on his feet. He showed off this agility early in the day as the group of prospects got warmed up for the day.

This ability to mix speed with power is why he's considered the No. 14 player at his position in the country and the No. 4 player from the state of Tennessee overall.

Utley made sure to shout out his future school, as well. Before the event and after receiving his trophy he shouted out the Vols.

He also sported gloves with Power Ts on them to continue to show his support for Tennessee.

–––––

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @ByNoahTaylor, @RyanTSylvia, @Dale_Dowden, @ShayneP_Media, @CalebSisk_.

–––––

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement