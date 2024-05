The Rivals Camp Series made a stop in Indianapolis on May 19 where it hosted some of the best recruits in the country who aimed to show off their skills. Arguably nobody accomplished this more than Tennessee football commit Ethan Utley. The four-star strong-side defensive end out of Nashville ultimately took home Defensive Line MVP for his performance. TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+GREzwn4+GPGJyPjxicj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gdG9k YXnigJlzIERlZmVuc2l2ZSBMaW5lIE1WUCBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0NhbXA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QFJpdmFsc0NhbXA8L2E+IEluZHksIEV0aGFuIFV0bGV5PGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HcmVnU21pdGhSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEdyZWdTbWl0aFJpdmFsczwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dpbHNvbkZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBXaWxzb25Gb290YmFsbDwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1RlYW1WS1RSWT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A VGVhbVZLVFJZPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v bmNzYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbmNzYTwvYT4gfCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by8xWWRpYTd3Qm9FIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMVlkaWE3d0JvRTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBSaXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzkyMjE0MTIxNDAxNzQ5NjQz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxOSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Participants went through a myriad of drills but the most anticipated one was the one-on-one portion. Defensive linemen squared off against some of the best offensive linemen in the country to see who could win in the trenches. Where Utley impressed the most was in his battle against three-star Louisville commit Jake Cook. The pair both got in good reps against each other but Utley's power combined with a spin move proved to be lethal as videoed below. This is even more impressive considering Cook took home MVP on the offensive line.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgTUFUQ0hVUDxicj48YnI+TG91aXN2aWxsZSBjb21taXQgSmFr ZSBDb29rIHZzIFRlbm5lc3NlZSBjb21taXQgRXRoYW4gVXRsZXkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HcmVnU21pdGhSaXZhbHM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdyZWdTbWl0aFJpdmFsczwvYT4gfCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Rlbm5lc3NlZVJpdmFscz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGVubmVzc2VlUml2YWxzPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVW9mTFJpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AVW9mTFJpdmFsczwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0NhbXA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJp dmFsc0NhbXA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GUkV2Q21ZVk5N Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vRlJFdkNtWVZOTTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBS aXZhbHMgKEBSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Uml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzkyMjA1NTk2ODg1OTE4MjA2P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk1heSAxOSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

While standing at an impressive 6-foot-3, 275 pounds, Utley still is quick on his feet. He showed off this agility early in the day as the group of prospects got warmed up for the day. This ability to mix speed with power is why he's considered the No. 14 player at his position in the country and the No. 4 player from the state of Tennessee overall.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUml2 YWxzMjUwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUml2 YWxzMjUwPC9hPiBUZW5uZXNzZWUgY29tbWl0IEV0aGFuIFV0bGV5IHJlYWR5 IGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0NhbXA/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc0NhbXA8L2E+IEluZHnwn5Kq 4pyFPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UZW5uZXNzZWVSaXZh bHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRlbm5lc3NlZVJpdmFsczwvYT4g fCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dyZWdTbWl0aFJpdmFs cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR3JlZ1NtaXRoUml2YWxzPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMlpsSHNSWklHSSI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tLzJabEhzUlpJR0k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUml2YWxzIChAUml2YWxz KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscy9zdGF0dXMv MTc5MjE4MzExODc4NDI3NDY2Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkg MTksIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Utley made sure to shout out his future school, as well. Before the event and after receiving his trophy he shouted out the Vols. He also sported gloves with Power Ts on them to continue to show his support for Tennessee.