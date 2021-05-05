VolQuest - Vols land WR transfer

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football
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Vols land WR transfer
Volquest.com staff
Volquest.com
Tennessee continues their work in the transfer portal as the Vols have landed Mississippi State wide receiver Javonta Payton. Payton is originally from Tennessee. He signed with Ole Miss out of high school. Then went to junior college before signing with Mississippi State where he played the last two seasons.
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