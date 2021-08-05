 VolQuest - War Room: Camp news, recruiting notes, and much more
News More News
{{ timeAgo('2021-08-05 23:19:45 -0500') }} football Edit

War Room: Camp news, recruiting notes, and much more

Volquest.com staff
Volquest.com

Get the latest on the start of fall camp for Josh Heupel's club, plus more on the newest commitment, hoops notes and more inside the war room.


THE WAR ROOM

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}