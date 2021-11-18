 VolQuest - War Room: Recruiting visitors, seeking win #6, hoops and more
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War Room: Recruiting visitors, seeking win #6, hoops and more

Volquest.com staff
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Tennessee will host several unofficial visitors this weekend as the Vols seek bowl eligibility while the hoops team faces their first major test.


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