VolQuest - War Room: The Sheriff visits, recruiting notes, hoops and more

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football
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War Room: The Sheriff visits, recruiting notes, hoops and more
Volquest.com staff
Volquest.com
Former Vol Peyton Manning is in town. Recruiting is getting ready to really crank up. The latest in hoops and more. It's all inside this week's War Room.
THE WAR ROOM
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