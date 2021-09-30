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War Room: Vols head to St. Louis, and plenty of hoops

Volquest.com staff
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Tennessee heads to Missouri this afternoon in an unusual travel trip. Get the latest on all things football plus hoops and hoops recruiting in this week's edition of the War Room.


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