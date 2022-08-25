News More News
{{ timeAgo('2022-08-25 22:54:25 -0500') }} football Edit

War Room: Vols prepping for kickoff, recruiting and hoops

Volquest.com staff
Volquest.com

In the final pre-season edition of the war room, Tennessee continues their preparations for Ball State. Get the latest in football, recruiting and hoops recruiting in the war room.


THE WAR ROOM

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}