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WATCH: Wild celebration unfolds after Tennessee defeats Alabama

Tennessee fans tear down the goalposts following the Vols’ thrilling, streak-snapping win over Alabama on Saturday in Knoxville.
Tennessee fans tear down the goalposts following the Vols’ thrilling, streak-snapping win over Alabama on Saturday in Knoxville. (Jake Nichols)
Jake Nichols • VolReport
Recruiting Analyst
@jnichols_2121
A native of Jackson, TN, Jake grew up attending Vols games before graduating from the University of Tennessee’s journalism program in 2019. He previously covered UT for Sports Illustrated.

No. 6 Tennessee defeated No. 3 Alabama 52-49 on Saturday night in Knoxville, snapping a 15-year losing streak to Nick Saban and the Tide.

Following Chase McGrath’s game-winning 40-yard field goal, Vols fans rushed the field and tore down the goalposts — the first time that’s been done since UT beat Florida in 1998.

Check out a video of the full, wild celebration below – courtesy of VolReport’s Jake Nichols.

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