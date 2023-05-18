News More News
{{ timeAgo('2023-05-18 08:32:50 -0500') }} football Edit

Checkerboard Chatter: Ranking the top-five SEC quarterbacks ahead of season

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens shares his top-five SEC quarterbacks ahead of the 2023 college football season.

Of course Tennessee's Joe Milton makes the list, but where does the Vols' signal-caller stand – and who are the other four quarterbacks that join him in the Top 5? Tyler breaks it all down in this episode.

Be sure to SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL so you don't miss any new episodes of the show – or any other video content – from VolReport.

*****

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @TMansfieldMedia, @ByNoahTaylor, @RealTBannerman, @RyanTSylvia, @Dale_Dowden, @ShayneP_Media, @TylerIvens.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}