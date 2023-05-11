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Checkerboard Chatter: Talking potential 2024 NFL Draft selections for Vols

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens looks ahead to the 2024 NFL Draft and previews which Tennessee football players could potentially heat their names called next spring.

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