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Early Signing Day Profile: 3-star DL Jeremias Heard

Jeremias Heard in Knoxville during a visit.
Jeremias Heard in Knoxville during a visit. (Jeremias Heard Instagram (@Jeremias_Heard))
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Tennessee adds some serious size to its signing class.

Three-star DL Jeremias Heard who stands at 6-foot-9 put pen to paper on Early Signing Day.

Here's what you need to know on the signee.

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BIO

Jeremias Heard
About him Info

Home town

Model (Rome, Ga.)

Position

SDE

Height

6-foot-9

Weight

280

Offered

April 21, 2023

Committed

April 21, 2023

Signed

Dec. 20, 2023

ANALYSIS

At one point, Heard had dropped football to focus on basketball. Due to this, he flew under the radar of a lot of schools once he retook to the gridiron.

However, his skills are undeniable. He has absurd size at 6-foot-9 but can move well due to his background on the hardwood.

He'll take some polishing once he gets on campus, but this might be the diamond in the rough every staff hopes to find during a cycle.

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