Tennessee softball went out to California for the Mary Nutter Collegiate Classic and rewrote the school record book this past weekend. From Karlyn Pickens tossing a perfect game to Kiki Milloy breaking the career home runs record, it was a memorable trip out west. Here's the rundown from the week of softball.

Feb. 23 (Fri): 4-0 W vs. Loyola Marymount (Cathedral City, Calif.)

Game one in the trip out west was eventful. While taking down Loyola Marymount 4-0, Milloy's blast to left not only provided insurance but also etched her name into the record book. The home run marked No. 58 in her career which passed Meghan Gregg for the most in school history. She also holds the single-season home run record after breaking it in 2023.

This wasn't the only history made on Friday, though. Pickens would go all seven innings without allowing a single runner and completing the perfect game. She struck out 12 in the effort. Pickens now joins Monica Abbott and Erin Gabriel as the only Lady Vols to have thrown multiple perfect games in their Tennessee career.

Feb. 23 (Fri): 11-2 L vs. Cal State Fullerton (Cathedral City, Calif.)

The second game on Friday didn't go as planned. Against Cal State Fullerton, the bats slowed down and the pitching couldn't limit things in the field. Tennessee struck first with a Taylor Pannell home run in the second but gave up 11 runs in the final four innings before being run-ruled. Payton Gottshall was handed the loss in the circle after starting the game and throwing 3.2 innings and allowing six runs (three earned) on six hits.

Feb. 24 (Sat): 6-1 W vs. Oregon State (Cathedral City, Calif.)

Tennessee bounced back strong the next day, though. It took down Oregon State 6-1 with Gottshall back in the circle. She threw a complete game and allowed one run on four hits while striking out nine. This improved her record to 3-2 on the season. At the plate, home runs from Milloy, Rylie West and Sophia Nugent helped create the five-run difference in the game.

Feb. 24 (Sat): 3-0 W vs. UCF (Cathedral City, Calif.)

Tennessee wrapped up Saturday with a second win. Against UCF, the Lady Vols used a shutout to come out on top. It was once again Pickens dominating on the rubber. She threw the complete game shutout despite allowing six hits. Her 14 strikeouts were a career-high as batters struggled to put the ball in play. Pannell's two-RBI double and a fielding error on a ball hit by McKenna Gibson are what gave Tennessee its three runs in the win.

Feb. 25 (Sun): 10-2 W vs. Hawai'i (Cathedral City, Calif.)

Sunday featured a dominating win to get the day started. Against Hawai'i an effective approach at the plate and in the circle got the job done. Tennessee would jump to an 8-0 lead through three innings before allowing a run. Home runs by West and Zaida Puni helped reach the mark. The Lady Vols used both Ryleigh White and Charli Orsini in the circle with Orsini earning the win. They combined to allow just two runs on eight hits.

Feb. 25 (Sun): 6-2 L vs. No. 19 UCLA (Cathedral City, Calif.)

Tennessee's win streak came to an end in the final game of the trip. No. 19 UCLA got the best of the Lady Vols with Pickens and Gottshall pitching. The Bruins produced six runs with two home runs and nine hits. The pair did strike out eight in six innings of work. At the plate, Destiny Rodriguez homered to start the game but the Lady Vols' only other run was a Nugent bomb in the fourth inning. Overall, it was a 4-2 trip to California with a five-game stretch at home next weekend.

NEXT WEEK