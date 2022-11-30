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Tennessee wideout Jimmy Calloway enters NCAA Transfer Portal

Tennessee has lost another wide receiver to the NCAA Transfer Portal in redshirt sophomore Jimmy Calloway.
Tennessee has lost another wide receiver to the NCAA Transfer Portal in redshirt sophomore Jimmy Calloway. (Calvin Mattheis/News Sentinel/USA TODAY NETWORK)
Tyler Mansfield • VolReport
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Shortly after Tennessee wide receiver Jimmy Holiday announced his intentions to enter the NCAA Transfer Portal, fellow Vols wideout Jimmy Calloway has made the same decision.

Taking to his Twitter account on Wednesday afternoon, Calloway – a redshirt sophomore – announced that he'll be entering his name into the portal and looking for a new home. Calloway spent three seasons in Knoxville and still has three years of eligibility remaining.

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"I want to thank everyone involved for the opportunity to play the sport I love at the University of Tennessee," Calloway tweeted. "After much consideration I have decided to enter the transfer portal with 3yrs of eligibility."

A former four-star receiver out of the 2020 class, Calloway finishes his Tennessee career with nine receptions for 124 yards and a touchdown. He made just two catches for 20 yards this season.

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