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football
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Tennessee wideout Jimmy Calloway enters NCAA Transfer Portal
Tyler Mansfield
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VolReport
Publisher
I am the publisher of VolReport.com, the Tennessee site on the Rivals.com network.
Shortly after
wide receiver Tennessee Jimmy Holiday announced his intentions to enter the NCAA Transfer Portal, fellow Vols wideout has made the same decision. Jimmy Calloway Taking to his Twitter account on Wednesday afternoon, Calloway – a redshirt sophomore – announced that he'll be entering his name into the portal and looking for a new home. Calloway spent three seasons in Knoxville and still has three years of eligibility remaining.
CHECK OUT THE RIVALS TRANSFER PORTAL TRACKER
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"I want to thank everyone involved for the opportunity to play the sport I love at the University of Tennessee," Calloway tweeted. "After much consideration I have decided to enter the transfer portal with 3yrs of eligibility."
A former four-star receiver out of the 2020 class, Calloway finishes his Tennessee career with nine receptions for 124 yards and a touchdown. He made just two catches for 20 yards this season.
Certain data provided by STATS, LLC
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