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The VolReport Show: Game preview with TideIllustrated.com's Tony Tsoukalas

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

In Episode 16 of The VolReport Show, Ryan Sylvia talks with Tony Tsoukalas of TideIllustrated.com to preview Tennessee's matchup with Texas A&M.

Are Tide fans ready for revenge? How good is Jalen Milroe? Can the o-line stop the Vols' pass rush?

Ryan and Tony discuss that – and much more – in this episode.

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