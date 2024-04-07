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The VolReport Show: Instant reaction to Lady Vols hiring Kim Caldwell
Ryan Sylvia
•
VolReport
Assistant Managing Editor
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.
The Lady Vols basketball program has a new head coach.
Tennessee has hired Kim Caldwell out of Marshall to take over the program.
Ryan Sylvia gives his thoughts on the hiring in the latest episode of The VolReport Show.
TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM
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