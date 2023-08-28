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The VolReport Show: It's finally Tennessee football game week

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

In Episode 5 of The VolReport Show, Ryan Sylvia and Noah Taylor detail Tennessee's ensuing matchup with Virginia this weekend.

Will the Vols cover the spread? How well will Joe Milton do? Who will be the game's MVP?

Ryan and Noah discuss that – and much more – in this episode.

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