The College Football Playoffs are set. However, the NFL is still finalizing who will earn a spot in the playoffs with a handful of weeks remaining. Here is how former Tennessee standouts performed in the NFL this week. TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION

Jauan Jennings muscles way into end zone

Advertisement

For the 49ers, Jauan Jennings has carved out a unique role. He only gets a few chances to make catches every game, but he typically makes a big impact. This comes in the form of third down grabs and elite blocking for the position. Against the Eagles, Jennings broke through for his first touchdown of the season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaW4iIGRpcj0i bHRyIj5GYW1pbGlhciBzaWdodCBmcm9tIEphdWFuOiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vMTNnbXR6UUlvciI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzEzZ210elFJb3I8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUnlhbiBTeWx2aWEgKEBSeWFuVFN5bHZpYSkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuVFN5bHZpYS9zdGF0dXMv MTczMTUyNjE4NzE5NTgwMTgwMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl bWJlciA0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Jennings would finish with three catches for 44 yards along with the score. This helped lead San Francisco to a big win over a fellow NFC contender.

Darrell Taylor causes havoc on TNF

On Thursday Night Football, the Seahawks took on the Cowboys in front of all of America. In the primetime matchup, Darrell Taylor shined.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EVCB3aXRoIHRoZSBTQUNLISE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkZMVm9scz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I05GTFZvbHM8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1NFQXZzREFMP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU0VBdnNEQUw8L2E+IDxicj48YnI+TkZMIFN1 bmRheSBUaWNrZXQgT24gWW91VHViZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v Y3Q4MzA2cEdERyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2N0ODMwNnBHREc8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ISHVOeDU1ZDNNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v SEh1Tng1NWQzTTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUZW5uZXNzZWUgRm9vdGJhbGwg KEBWb2xfRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Vm9sX0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNzMwNDAyNTc0MzY3NDI4Njg5P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

MORE FROM VOLREPORT: Trio of Vols earn AP All-SEC recognition The former Vol came up with two tackles and produced a big sack early in the game. Ultimately, Dallas snuck away with a win, though.

Alvin Kamara goes over 100 yards from scrimmage against former teammate

Alvin Kamara cannot be stopped. The versatile back once again went for over 100 yards from scrimmage. This came in the fashion of 14 carries for 51 yards and two touchdowns and six receptions for 58 yards. This came against Kamara's former college teammate on the Lions.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Wb2xzIGZvciBMSUZFISEhISDwn6ehPGJyPjxicj7wn5O4IEFQPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05GTFZvbHM/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNORkxWb2xzPC9hPiB8 IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9HQk8/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHQk88L2E+IPCfjYog PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FXaG1paDFkaXkiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9RV2htaWgxZGl5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRlbm5lc3NlZSBGb290 YmFsbCAoQFZvbF9Gb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Wb2xfRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3MzE3MjU1NTUzNzA5NzU3MjM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNCwgMjAyMzwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==