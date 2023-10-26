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Vols CB Kamal Hadden says he underwent season-ending surgery

Tennessee defensive back Kamal Hadden (5) during a football game between Tennessee and Texas A&M at Neyland Stadium in Knoxville, Tenn., on Saturday, Oct. 14, 2023.
Tennessee defensive back Kamal Hadden (5) during a football game between Tennessee and Texas A&M at Neyland Stadium in Knoxville, Tenn., on Saturday, Oct. 14, 2023. (Brianna Paciorka/News Sentinel / USA TODAY NETWORK)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

After a great start to his redshirt senior season, Tennessee cornerback Kamal Hadden says he will miss the final five games of the regular season.

Hadden announced he underwent season-ending surgery on his Instagram this morning.

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The 2023 season is Hadden's final year of eligibility. He played in the first seven games while totaling three interceptions, 19 tackles and 11 passes defended.

This included a crucial pick-six against South Carolina and game-sealing interception against Texas A&M.

Hadden exited last week's match against Alabama with what appeared to be a shoulder injury. He returned to the match but missed time while being examined on the sideline.

The defensive back joined the Vols in 2021 after beginning his career at Independence CC. He also spent a spring at Auburn before winding up at Tennessee.

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