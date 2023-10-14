News More News
ago football Edit

Injury report: Who's in, who's out for Tennessee vs. Texas A&M

Omarr Norman-Lott (55) of Tennessee lining up against Virginia on Sept. 2, 2023.
Omarr Norman-Lott (55) of Tennessee lining up against Virginia on Sept. 2, 2023. (Kate Luffman/Tennessee Athletics)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee football is coming off the bye week with a chance to recover from previous injuries.

On the other side, Texas A&M enters the matchup off a tough loss to Alabama.

Here is who is active and inactive for both squads.

TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM

Tennessee inactives

These players are in attendance but not dressed out:

- Omarr Norman-Lott

- Andrej Karic

- Keenan Pili

- Nate Spillman

- Nathan Robinson

- Austin Lewis

- Desean Bishop

These players are out but weren't spotted during warmups:

- Bru McCoy

- Christian Charles

Notable Tennessee actives

These players were spotted during warmups and are considered active:

- Cooper Mays

- Doneiko Slaughter

- Dont'e Thornton

- Will Albright

Notable Texas A&M inactives

These Texas A&M players are listed as inactive:

- DB Bryce Anderson

–––––

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @TMansfieldMedia, @ByNoahTaylor, @RealTBannerman, @RyanTSylvia, @Dale_Dowden, @ShayneP_Media, @TylerIvens, @Hunter_DeNote.

–––––

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}