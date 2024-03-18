Tennessee football held its first spring practice of the off-season on Monday.
The Vols are preparing for year four under Josh Heupel and Nico Iamaleava's first at quarterback.
Here is everything from the first day of practice.
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