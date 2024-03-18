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Spring Practice Central: Everything from Tennessee football's first day

Tennessee head coach Josh Heupel during preseason football practice held on UT's campus on Monday, August 7, 2023.
Tennessee head coach Josh Heupel during preseason football practice held on UT's campus on Monday, August 7, 2023. (Brianna Paciorka/News Sentinel / USA TODAY NETWORK)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Tennessee football held its first spring practice of the off-season on Monday.

The Vols are preparing for year four under Josh Heupel and Nico Iamaleava's first at quarterback.

Here is everything from the first day of practice.

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Projecting Tennessee football's depth chart ahead of Spring Practice

Notebook: Tennessee football Spring Practice 3/18/2024

Live updates: Josh Heupel meets with media following first spring practice

Takeaways from Tennessee's first spring football practice

Tennessee football quarterback Nico Iamaleava growing as team leader

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