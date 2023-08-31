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The VolReport Show: CavsCorner's Brad Franklin previews Vols vs. Virginia

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

In Episode 6 of The VolReport Show, Ryan Sylvia and CavsCorner's Brad Franklin detail Tennessee's ensuing matchup with Virginia this weekend.

How good is UVA quarterback Tony Muskett? Can the Hoos' defense stop the Vols? Who are Virginia's top playmakers?

Ryan and Brad discuss that – and much more – in this episode.

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